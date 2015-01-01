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आयोजन:पुलिस के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को बेहतर तरीके से काम करने का दिया प्रशिक्षण

भरतपुर3 घंटे पहले
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वर्तमान में पुलिस विभाग में कम्प्यूटर कार्य की अधिकता एवं आवश्यकता को देखते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को बेहतर कार्य एवं गुणवत्ता के लिए एसपी डा. अमनदीप सिंह कपूर के निर्देशन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिले समस्त थाना व कार्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अर्गोनोमिक्स व कम्प्यूटर ऑपरेट करते समय ऑप्टोमैट्रिक के सही तरीकों के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. रजत श्रीवास्तव की मौजूदगी में मेडिकल कालेज के डाॅ. शैलेश कुमार, डाॅ. सतीश शर्मा, डाॅ. अभिमन्यु ने व्याख्यान दिए।

इस मौके पर सभी ऑपरेटर्स की आंखों का मेडिकल चैकअप किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डाॅ. अमनदीप सिंह कपूर ने जिले के सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स को थानों व कार्यालयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका केे मद्देनजर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते व कम्प्यूटर संबंधी कार्य को बेहतर व समयबद्ध तरीके से किए जाने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि कार्य को लक्ष्य बनाकर पूर्ण करें।

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