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बंदरों का आतंक:आरडी गर्ल्स कॉलेज और गंगा मंदिर क्षेत्र में बंदरों के हमले में दो घायल

भरतपुर2 घंटे पहले
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निगम द्वारा पकड़े गए बंदर।
  • बंदरों को चने और केले खिलाने से बचें, इन दिनों ये हैं आक्रामक
  • पिछले 3 दिन में 278 बंदर पकड़े, शहर में 10 जगह जाल और लगेंगे

ज्यादा पुण्य कमाने के लिए इन दिनों बंदरों को केले, टोस्ट और चने खिलाने के चक्कर में उनके ज्यादा पास मत जाइए, क्योंकि शनिवार को बंदरों ने आरडी गर्ल्स कालेज और गंगा मंदिर पर केले खिलाने आए दो लोगों पर हमला कर दिया। इन दिनों पकड़े जाने के डर से ये बंदर ज्यादा आक्रमक हैं।

नगर निगम की ओर से पिछले 3 दिन में 278 बंदर पकड़े जा चुके हैं। अभी 4 जगहों पर जाल लगे हैं, जबकि 10 जगहों पर जाल और लगाए जाएंगे। पकड़े जाने की वजह से बंदरों का मूवमेंट बढ़ गया है। बंदरों के ग्रुप अपरिचित लोगों को देखकर डर रहे हैं। भूख लगने के कारण केले/चने/टाेस्ट आदि खाद्य पदार्थ लोगों से ले तो रहे हैं। लेकिन, जब कोई निकट आता है तो वे उस पर हमला कर देते हैं।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नगेश चौधरी का कहना है कि जानवरों के मन में जब डर बैठ जाता है तो वे आक्रमक हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों बंदरों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। आयुक्त ने बताया सेवर में भी बंदरों को पकड़ने के लिए 12 जगह चिन्हित कर जाल लगाए जाएंगे।

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