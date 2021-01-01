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पोकरण से चुराई गाड़ी बरामद:नाकाबंदी तोड़कर जा रही बोलेरो कैंपर को पीछा कर पकड़ा, दो लोग अरेस्ट

भरतपुर33 मिनट पहले
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बोलेरो चोरी के आरोप में गिरफ्तार अरुण कुमार और सुखराम। - Dainik Bhaskar
बोलेरो चोरी के आरोप में गिरफ्तार अरुण कुमार और सुखराम।
  • भरतपुर की सेवर थाना पुलिस की कार्रवाई

राजस्थान में भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट कर चोरी की बोलेरो कैंपर को जब्त किया है। यह बोलेरो जैसलमेर के पोकरण से चुराई गई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार आगरा-जयपुर नेशनल हाइवे 21 पर डहरा मोड चौकी पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी।

वहां तेजी से आई एक बोलेरो नाकांबंदी तोड़कर निकल गई। इस पर थानाधिकारी राजेश कुमार खटाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी को तोड़कर भरतपुर की तरफ आ रही बोलेरो कैंपर को लुधावई टोल पर गांव पहरसर गादौली के पास रोक लिया। पुलिस ने बोलेरो में सवार अरुण कुमार पुत्र सरमन लाल और सुखराम पुत्र बाबू निवासी पूर्वाजन थाना साहल जिला औरइया उत्तरप्रदेश को किया गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।

रिपोर्ट: संत कौशिक

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