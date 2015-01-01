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सियासत के दांव-पेंच:कांग्रेस के विनोद बट्टा बने बयाना नपा चेयरमैन, भुसावर और नगर में जीत तय

भरतपुर29 मिनट पहले
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  • कामां में भाजपा को बगावत के डर से बदलनी पड़ी प्रत्याशी

जिले की 8 नगर पालिकाओं पर कब्जा करने के लिए आखिरी दौर में जमकर सियासी दांव-पेंच चले। रोचक घटनाक्रम के तहत बयाना में जहां भाजपा के टिकट पर पार्षद बने और अध्यक्ष का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कुंवर सिंह पटेल ने गुरुवार को अचानक नाम वापस ले लिया। इससे कांग्रेस के विनोद बट्टा निर्विरोध अध्यक्ष बन गए।

वहीं भुसावर में चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी चिरमोली राम के दो प्रस्तावकों ने राज्यमंत्री भजनलाल में निष्ठा जाहिर कर दी। इससे वहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। इसी तरह नगर में भी हालांकि कांग्रेस के राम अवतार मित्तल और भाजपा की रूपवती सैनी में मुकाबला है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

इधऱ, कामां में बगावत का सामना कर रही भाजपा को डेमेज कंट्रोल के तहत ऐनवक्त पर चेयरमैन पद का प्रत्याशी बदलना पड़ा है। पार्टी ने अब वहां भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल की पत्नी सीमा गोयल को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि सीमा के पास 6 पार्षदों का पहले से ही समर्थन है।

कामां में भाजपा की सीमा को अब पूर्व प्रत्याशी पुष्पा गोयल का भी समर्थन मिल गया है। इसकी पुष्टि पुष्पा गोयल सहित संभाग प्रभारी मुकेश दाधीच, जिलाध्यक्ष डॉ. शैलेषसिंह, पूर्व मंत्री जवाहर सिंह, पूर्व प्रधान रविंद्र जैन ने की है। इसके साथ ही कामां में भाजपा की स्थिति अब फिर से मजबूत हो गई है। सीमा गोयल और उसके साथ 6 और पार्षद फिर से भाजपा के खेमे में आ गए हैं। इससे भाजपा 22 पार्षदों के साथ विनिंग स्थिति में आ गई है।

बयाना. निर्दलीय के मैदान छोड़ने से कांग्रेस को 15 साल बाद मिली सत्ता

बयाना में कांग्रेस को करीब 15 साल बाद सत्ता मिली है। वर्ष 2005 में यहां कांग्रेस के बाल मुकुंद जाटव नगरपालिका चेयरमैन रह चुके हैं। इधर, यहां विनोद बट्टा को दूसरी बार नगर पालिका की कमान मिली है। इससे पहले वे वर्ष 2000 में भाजपा से चेयरमैन बने थे। उससे पहले उनकी पत्नी ऊषा अग्रवाल वर्ष 1995 में अध्यक्ष रह चुकी हैं।

इस बार बट्टा को अध्यक्ष बनवाने में चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इधर, बट्टा को निर्विरोध नगर पालिका चेयरमैन बनने पर निर्वाचन अधिकारी सुनील आर्य ने प्रमाण-पत्र देने के साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई।

भुसावर. निर्दलीय प्रत्याशी चिरमोली अकेले रह गए
राजनीतिक उठापटक के बीच भुसावर नगरपालिका में गुरूवार को नाटकीय घटनाक्रम के तहत चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी चिरमोली राम अकेले ही रह गए। क्योंकि उनके दो प्रस्तावक अमर सिंह जाटव और शिवराम मीना ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता प्रकाश जाटव का समर्थन कर दिया है। इनके साथ ही अब कांग्रेस खेमा अपने पास 20 पार्षदों के समर्थन का दावा कर रहा है। जबकि भाजपा के इंदरमल पहाड़ियां के पास 3 सदस्यों का ही समर्थन है। इस तरह यहां कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है।

वैर. राज्यमंत्री की बैठक में नहीं आए पूर्व चेयरमैन
इधर, वैर नगरपालिका चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहां पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चेयरमैन के लिए नामांकन वापस नहीं लिया है। वे गुरुवार को गृह रक्षा राज्यमंत्री भजनलाल जाटव की ओर से बुलाई गई पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भी नहीं आए। हालांकि कांग्रेस ने यहां अपने अधिकृत प्रत्याशी विष्णु महावर को 24 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है।

नगर. कांग्रेस के अवतार मित्तल और भाजपा की रूपवती में अब सीधा मुकाबला
इधर, नगर में निर्दलीय प्रकाश अंबेश ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया। इससे अब कांग्रेस के राम अवतार मित्तल और भाजपा की रूपवती सैनी में सीधा मुकाबला होगा। यहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है।

डीग. कांग्रेस के निरंजन टकसालिया बने अध्यक्ष, 21 दिसंबर को लेंगे शपथ
इधर, डीग नगर पालिका में निरंजन टकसालिया निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। क्योंकि यहां एक ही नामांकन भरा गया था। वे 21 दिसंबर को शपथ लेंगे। अब उपाध्यक्ष पद के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय विधायक विश्वेंद्र सिंह पहले ही डीग में कांग्रेस का नगरपालिका चेयरमैन बनाने का ऐलान कर चुके थे।

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