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सम्मान:विप्र फाउंडेशन ने पावर लिफ्टर पूनम शर्मा का सम्मान किया

भरतपुर4 घंटे पहले
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विप्र फाउंडेशन ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर पूनम शर्मा का सम्मान किया। उन्होंने पिछले दिनों अमरावती में आयोजित 21वीं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदुशेखर शर्मा ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम पाराशर, महासचिव महिला बबीता शर्मा, जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण पाराशर आदि मौजूद रहे।

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