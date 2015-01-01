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सीएमडी ने जारी किए निर्देश:मुख्य प्रबंधक व प्रबंधकों के मोबाइल नंबर बस में लिखें जाएं

भरतपुर4 घंटे पहले
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राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह द्वारा रोडवेज की बसों में आगार के मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात), प्रबन्धक (संचालन) एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय के मोबाईल नं. तथा टोल फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए है।

सिंह ने बताया कि रोडवेज बसों में आगार के मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात) व प्रबन्धक (संचालन) एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय के मोबइल नम्बर तथा टोल फ्री नम्बर खराब कर दिये है। इसलिये यात्रियों की असुविधा को देखते हुए सभी बसों में आगार के प्रबन्धकों के मोबइल नम्बर अंकित करने के निर्देश दिये हैं।

जिससे यात्री को शिकायत होने पर सम्पर्क कर सकें। सिंह ने यह भी बताया कि यात्रियों से मिल रही शिकायतो के कारण सभी चालक-परिचालकों को निर्देश जारी कर पाबन्द किया हैं कि रोडवेज के प्रत्येक निर्धारित बस स्टेण्ड पर बसों को रोककर यात्रियों को उतारने व चढाने के साथ ही बस स्टैण्ड्स से भी सवारियों को लेवे व उतारें, जिससे निजी एवं अनाधिकृत बसों से प्रतिस्पर्द्धा में यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सकें।

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