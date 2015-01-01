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सुसाइड:युवक ने लगाई घर में फांसी, माता-पिता थे घर से बाहर

भरतपुर4 घंटे पहले
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शिव नगर कालोनी में गुरुवार देर शाम एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, क्योंकि मां-बाप बाहर गए हुए थे। शहर कोतवाल रामकिशन यादव ने बताया कि शिव नगर कालोनी में 22 वर्षीय जयवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह लोधा राजपूत ने बीटेक की पढ़ाई की है और वह घर में था। उसकी मां धिलावटी में नर्स है और पिता ठेकेदारी करते हैं। मां-बाप बाहर धौलपुर गए हुए थे।

पीछे से जयवीर ने घर में कुंदे से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को 6-7 बजे जब उसका चचेरा भाई रवि अपने गांव लुधवाड़ा से खाना लेकर आया तो देखा वह फांसी पर लटका है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच कराई तब शव को फांसी के फंदे से उतरवाया।

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