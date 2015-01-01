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हादसा:प्लेटफार्म 2 पर ट्रेन से कटा युवक, पहचान नहीं हो सकी

भरतपुर4 घंटे पहले
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रेलवे स्टेशन भरतपुर के प्लेटफार्म संख्या-2 की लाइन पर शुक्रवार रात्रि करीब 11.30 बजे नॉन स्टॉप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।उसके पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिलने से शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष, रंग गेहुंआ है। उसने गुलाबी रंग की धारीदार हाफ बाजू की टी-शर्ट, काला पेंट और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है। अभी यह भी पता नहीं चल सका है कि वह किस ट्रेन से कटा है।

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