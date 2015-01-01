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सड़क हादसा:दुर्घटना में घायल बाइक सवार युवक की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

भरतपुर3 घंटे पहले
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भरतपुर-अछनेरा मार्ग पर समस्तीपुर चौराहा के निकट गुरूवार देर रात्रि दो बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें राहगीरों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात पति ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

चिकसाना थानाधिकारी रामनाथ सिंह ने बताया कि समस्तपुर खुर्द निवासी 32 वर्षीय मुरारी अपनी पत्नी मंजू का उपचार कराने के लिए अलीगढ़ गया हुआ था। जहां से वह गुरुवार को लौट रहा था। गांव के निकट समस्तपुर चौराहा के निकट सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई।

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