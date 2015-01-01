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कार्रवाई:रुदावल में अवैध मैसेनरी स्टोन से भरी एक ट्रेक्टर-ट्राॅली जब्त

रुदावल4 घंटे पहले
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अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने कार्रवाई कर बोकोली मोड़ पर अवैध मैसेनरी स्टोन भरकर जा रही एक ट्रेक्टर-ट्राली को जब्त किया है। खनिज अधिकारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि एसडीएम ललित मीणा के साथ अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

इस दौरान बोकोली मोड़ पर बिना रवन्ना के मैसेनरी स्टोन भरकर ला रही एक ट्रेक्टर-ट्राली को जब्त किया है। चालक द्वारा रवन्ना-बिल पेश नहीं करने पर अवैध मैसनरी स्टोन से भरी ट्रेक्टर-ट्राली जब्त कर रूपवास थाने पर खडा करवा दिया गया है। जिनसे 28 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है। रुदावल से लगातार अवैध पत्थर से भरे ट्रक निकल रहे हैं ।

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