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कार्रवाई:शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

रुदावल3 घंटे पहले
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पुलिस ने रिश्ता तय होने के बाद शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी गांव लहचोरा निवासी जसवंत पुत्र प्रेमसिंह जाटव को गिरफ्तार किया है। रुदावल एसएचओ मनीष कुमार ने बताया कि 2 दिसम्बर को एक युवती ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी मां ने तीन साल पहले उसका रिश्ता गांव लहचोरा थाना सैंया निवासी जसवंत के साथ तय किया था।

रिश्ता तय होने के बाद जसवंत घर आने-जाने लग गया। करीब दो साल पहले मां ने जसवंत से शादी के लिए कहां तो उसने कहां कि शादी के लिए बहुत समय है, कर लेंगे। इसके बाद आरोपी ने घर पर अकेला पाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता की मां ने आरोपी को कई बार फोन लगाया लेकिन वह फोन पर बात भी नही कर रहा है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक जसवंत पुत्र प्रेमसिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया है।

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