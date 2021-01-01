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आयोजन:कम लागत में अधिक आय देने वाला रोजगार है मधुमक्खी पालन व्यवसाय: राजेश कुमार

रुदावल2 घंटे पहले
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  • गांव रहीमपुर में मधुमक्खी पालन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर में मधुमक्खी पालन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक राजेश कुमार मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं डीआरएमआर के निदेशक डा. पीके राय की अध्यक्षता में हुआ। कार्यशाला में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक जिला विकास नबार्ड भरतपुर राजेश कुमार मीणा ने मधुमक्खी पालन में नाबार्ड की भूमिका व कृषकों को देय योजनाओं व सहायता की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों व युवाओं के लिए मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कम लागत में अधिक आय देने वाला रोजगार है, इसलिए युवा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रोजगार से जुड़ सकते हैं।

नाबार्ड द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। निदेशक डीआरएमआर डॉ. पीके राय ने मधुमक्खी पालन में सरसों अनुसंधान निदेशालय की भूमिका की जानकारी देते हुए कहा कि भरतपुर जिले में सरसों की पैदावार अधिक होती है, इसलिए जिले में मधुमक्खी पालन के अवसर बहुत है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक देशराज सिंह ने कृषि विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन में कृषकों को देय सुविधाओं व योजनाओं की जानकारी दी। कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के डीन डा. अमरसिंह ने कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार व उधमिता विकास में संभावनाओं की जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक डा. राजेश शर्मा ने मधुमक्खी पालन व लुपिन की भूमिका के बारे में जानकारी दी। जिला कृषि कार्यक्रम प्रभारी भीमसिंह ने मधुमक्खी पालन व प्रबंधन पर पॉवर-पॉइन्ट प्रजेंटेशन व मधुमक्खी पालन के बारे में प्रयोगात्मक जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों ने सभी संभागी कृषकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के निदेशक डा. रनवीर सिंह ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम विकास पंचायत अध्यक्ष हरदयालसिंह, प्रगतिशील किसान कमल मीणा, उच्चैन ब्लॉक कॉर्डिनेटर नरेन्द्र शर्मा, रूपवास ब्लाॅक कॉर्डिनेटर रामनरेश कटारा, रिंकू भल्ला आदि मौजूद रहे।

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