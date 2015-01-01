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फर्जी सीबीआई:सीबीआई अफसर बन हॉस्पीटल संचालक से 6 हजार रुपए ठगे

रूपवास / रुदावलएक घंटा पहले
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घटना 4 दिन पूर्व की बताई गई है
  • बदमाशों के पास हथियार भी मौजूद थे
  • बोले कि हम सीबीआई से आए हैं और महेंद्र को एसपी ऑफिस भेज देना

रूपवास कस्बे में चार-पांच बदमाश फर्जी सीबीआई वाले बनकर निजी हॉस्पीटल में आए और संचालक महाराजसिंह योगी को गाडी में बैठाकर रुदावल रोड की तरफ ले गए। परिजनों द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने धमका कर छह हजार रुपए छीनकर भाग गए। घटना को लेकर पीड़ित ने रूपवास थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। घटना 4 दिन पूर्व की बताई गई है।

पीड़ित महाराजसिंह योगी ने रिपोर्ट में बताया कि 8 नवम्बर शाम 4 बजे हॉस्पीटल के बाहर एक इनोवा गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से चार पांच लोग उतरकर अंदर आए और पूछने लगे कि महाराजसिंह व महेंद्र कौन है। जिस पर पीड़ित ने कहा कि महाराजसिंह मैं हूं और महेंद्र धौलपुर गया है। पूछा कि आपको महेंद्र से क्या काम है तो बोले कि हम सीबीआई से आए हैं और महेंद्र को एसपी ऑफिस भेज देना।

इसके बाद पीड़ित को गाडी में बैठाकर बयाना वाले रोड़ रुदावल की तरफ ले गए। परिजनों ने पीछा किया तो बदमाश धमकाकर 6 हजार रुपए जबरन ले लिए और छोड़कर भाग गए तथा उनमें से एक ने अपना नाम विकास उर्फ बंटी निवासी कमालपुरा बता रहा था। इन बदमाशों के पास हथियार भी मौजूद थे।

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