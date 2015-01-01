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कार्रवाई:गोवंश से भरे केन्ट्रा को छोड़ भागे गोतस्कर, 19 गोवंश मुक्त कराए

रूपवास/रुदावल4 घंटे पहले
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  • पुलिस टीम ने खानुआ मोड़ पर नाकाबंदी कर पकड़ा कैंट्रा

गांव खांनुआ मोड़ पर रूपवास थाना पुलिस की नाकाबंदी को देख गोतस्कर गोवंश से भरे केन्ट्रा को छोड़ भागे। पुलिस ने गोतस्करों का पीछा किया, लेकिन पकड में नहीं आ सके। जिस पर पुलिस ने कंटेनर में निर्दयतापूर्वक भरे 19 गोवंश को मुक्त कराकर केन्ट्रा को जब्त किया है। साथ ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रूपवास थाने के एएसआई शिवरामसिंह ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि रुदावल की तरफ से गोवंश से भरा केन्ट्रा आ रहा है। जिसमें भरे गोवंश को वध के लिए हरियाणा ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता के गांव खांनुआ मोड़ पर नाकाबंदी की गई।

इस दौरान रुदावल की तरफ से तेजगति में आ रहे केन्ट्रा को रोकने का प्रयास किया तो गोतस्करों ने पुलिस को देखकर कुछ दूरी पहले ही कंटेनर को सडक सहारे छोड़कर खेतों में होकर भाग गए। जिस पर पुलिस ने गोतस्करों का पीछा किया तो 3-4 गोतस्कर खेतों में होकर भाग गए।

इसके बाद पुलिस ने केन्ट्रा की जांच की तो उसमें निर्दयतापूर्वक 14 बछडा व 5 गाय भरी हुई थी। जिस पर पुलिस ने गोवंश को मुक्त कराकर केन्ट्रा को जब्त कर लिया है। पुलिस ने 3-4 अज्ञात गोतस्करों के खिलाफ राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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