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हादसा:बाजार में एलटी लाइन का तार टूटकर गिरा, लोग बचे

रूपवास/ रुदावल2 घंटे पहले
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कस्बा रूपवास के मुख्य बाजार सब्जी मंडी में गुरुवार को एलटी लाइन का बिजली तार टूटकर गिर गया। जिससे बाजार में राहगीर करंट लगने से बाल-बाल बच गए और कस्बे में बडा हादसा होने से टल गया। व्यापार महासंघ के महामंत्री विनोद मंगल ने बताया कि डिस्कॉम की लापरवाही के कारण बाजार में एलटी लाइन के तार ढीले पड़े है। गुरुवार की शाम को अचानक बिजली का तार टूटकर नीचे आ गया। तार गिरते ही चिंगारी निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया और लोग भयभीत होकर भाग छूटे। अगर बिजली तार राह चलते लोगों के ऊपर गिर जाता तो बडा हादसा हो सकता था। लोगों ने बताया कि बाजार में तारों का जाल बिछा हुआ है।

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