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कार्रवाई:उच्चैन में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य नहीं होने पर ईओ को दिया नोटिस

रुदावल3 घंटे पहले
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कस्बा उच्चैन में नगर पालिका ईओ द्वारा जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य नहीं किए जाने के मामले को एसडीएम ललित मीणा ने गंभीरता से लिया है। एसडीएम के निर्देश पर ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी ने उच्चैन नगर पालिका ईओ को नोटिस भेजा है।

उच्चैन में ग्राम पंचायत द्वारा आईडी नगर पालिका को स्थानान्तरण करने के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन कार्य नहीं किया जा रहा था।

जिस पर दैनिक भास्कर ने शुक्रवार के अंक में उच्चैन नगर पालिका शुरू नहीं होने से जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य अटका शीर्षक खबर प्रकाशित की। जिसे एसडीएम रूपवास ने गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका ईओ को पंजीयन कार्य करने के लिए कार्मिक नियुक्त करने के निर्देश दिए है।

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