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समस्या:चार माह से रुदावल में नायब तहसीलदार का पद खाली, किसान को हो रही परेशानी

रूदावल3 घंटे पहले
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उपतहसील रुदावल में नायब तहसीलदार की नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर संघ अध्यक्ष तेजू चौहान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि उपतहसील रुदावल में चार माह से नायब तहसीलदार का पद खाली होने से काश्तकारों को भागदौड़ करने के साथ ही काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उपतहसील रुदावल के नायब तहसीलदार चार माह पूर्व सेवानिवृत हो गए।

इसके बाद यहां नायब तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई। रुदावल के साथ ही रूपवास तहसील कार्यालय में भी नायब तहसीलदार का पद रिक्त है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी रूपवास तहसीलदार के भरोसे है। जिससे काश्तकारों एवं आमजन को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए रूपवास के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है।

रुदावल कस्बे से रूपवास की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। काश्तकारों को किसान क्रेडिट ऋण के लिए जमीन गिरवी रखवाने की प्रक्रिया के लिए रुदावल उपतहसील कार्यालय में कागजी खानापूर्ति कर अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने के लिए रूपवास जाना पड़ रहा है।

वहीं जमीन खरीद फरोख्त के मामले में पंजीयन के दौरान रूपवास के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वही समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन पाने वाले पात्र लोग आवेदन पर राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराने के लिए परेशान रहते है। नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने पर उन्हें रूपवास जाकर अपने आवेदन प्रमाणित कराने पड़ रहे है।

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