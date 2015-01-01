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पटाखा बैन:आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: हुकम

रूपवास/रुदावल4 घंटे पहले
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पुलिस थाना रूपवास परिसर में सीएलजी की बैठक एसएचओ हुकमसिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें एसएचओ ने दीपावली पर्व पर प्रतिबंधित आतिशबाजी पर बेचने पर रोक लगाने एवं बेचने एवं चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में आतिशबाजी बेचने व चलाने पर रोक है, इसलिए कोई भी आतिशबाजी नहीं बेचे और ना ही चलाए।

अगर कोई भी आतिशबाजी बेचता है तो उस पर दस हजार रुपए व चलाने वाले पर दो हजार रुपए का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई अवश्य होगी। एसएचओ ने महिला अत्याचार एवं क्षेत्र में होने वाले अपराधों की पुलिस को सूचना देने एवं वाहन चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करने व नाबालिगों से वाहन नहीं चलवाने एवं युवाओं को शराब, जुआ- सट्टा जैसी बुराई से दूर रहने एवं हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाकर यातायात के नियमों की पालना करने की बात कही।

इस अवसर पर पूर्व कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष चन्द्रकेश राजावत ने रूपवास कस्बे में जाम की समस्या का समाधान करवाने, गौरव पथ पर होकर चौपहिया वाहनों का आवागमन शुरू करवाने, कौशू पहलवान ने रूपवास में अस्थाई टाउन चाैकी को स्थाई करवाने, सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त व्यवस्था बढ़वाने की मांग रखी।

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