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श्रद्धांजलि:करणी सेना ने वीर संग्राम सिंह की पुण्य तिथि पर दी श्रद्धांजलि

रूपवास2 घंटे पहले
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क्षेत्र के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों द्वारा महान शासक व मेवाड़ केसरी वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह की पुण्यतिथि पर युद्ध स्थल खानवा में बने उनके स्मारक पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा के विशिष्ट अतिथि गोविंद सिंह परमार और उमेद सिंह सिकरवार थे।

इस दौरान महापुरुष महाराणा सांगा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोविंद सिंह परमार ने खानवा में हुए बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुए युद्ध पर टिप्पणी की व जीवन शैली पर प्रकाश डाला। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस युद्ध में महाराणा सांगा के शरीर पर अनेकों घाव होने पर भी उन्होंने शत्रुओं के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया।

इस मौके पर सूरज सिंह परमार और मनीष सिंह परमार के द्वारा भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सुल्तान सिंह चौहान, रंजीत परमार, ध्रुव सिंह जादौन, नीकेश सिकरवार, आकाश परमार, सत्येंद्र सिंह धाकरे, सौरभ प्रताप सिंह परमार, चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया, धीरेंद्र सिकरवार, मोनू चौहान, राणा शंकर परमार, गौरव जादौन आदि आदि मौजूद रहे।

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