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विरोध प्रदर्शन:केंद्र के किसान बिल का विरोध, 3 हजार किसानों ने किए हस्ताक्षर

सैंपऊ2 घंटे पहले
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  • ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी को दिया ज्ञापन

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शनिवार को पार्टी के पदाधिकारी एवं नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा की गई. वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए गिरीश चौधरी रहे. विशिष्ट अतिथि कांग्रेसी नेता सत्य प्रकाश शर्मा एवं महेश शर्मा रहे. केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कानून लाया गया है। जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के संगठन पदाधिकारी एवं नेता समूचे प्रदेश में किसानों के हस्ताक्षर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी गिरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश में समूचे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद एवं राज्यसभा में किसानों के तीन काले कानून पारित किए हैं। जिससे देश का किसान एवं व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी काले कानून का कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है।

एवं काले कानून को वापस लेने का हस्ताक्षर अभियान द्वारा आग्रह करती है। उन्होंने कहा हस्ताक्षर अभियान को लेकर शनिवार को जिले के सैंपऊ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा 3000 से अधिक किसान हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा धौलपुर जिले के प्रभारी चौधरी को सौंपे गए। उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के बिल के विरोध में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है।

काले कानून के विरोध में किसान स्वेच्छा पूर्वक आगे आकर हस्ताक्षर अभियान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं एवं केंद्र सरकार के बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार काले कानून को पारित कर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना कर किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।

उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करती है कि भाजपा को किसान विरोधी बिल को वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए। फसल की बुवाई करते वक्त ही एमएसपी की रेट केंद्र सरकार को निर्धारित करनी चाहिए। केंद्र सरकार को हर वर्ष 20% से अधिक किसानों के एमएसपी की कीमत बढ़ानी चाहिए। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो एवं परिवार व बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर किसान विरोधी बिल को केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। कार्यक्रम के दौरान अभय प्रकाश, शर्मा सुभाष, रनवीर शर्मा, राम प्रकाश शर्मा,सोबरन सिंह वरुण, योगेंद्र परमार अध्यक्ष यूथ ,राम अवतार, सोमबीर ,रामदास जाटव ,मनोज ,विमल शर्मा, संदीप तिवारी ,विनोद परमार आदि मौजूद थे।

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