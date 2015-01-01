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चोरों का आतंक:सैंपऊ में बाइक के बैग से 3.50 लाख पार, सीसीटीवी फुटेजों से जानकारी जुटाई गई

सैंपऊ4 घंटे पहले
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मुख्य बाजार में एक बाइक की डिग्गी में रखी ₹ साढ़े तीन लाख की नगदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित को जैसे ही जबघटना का पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया तथा सीसीटीवी फुटेजों से जानकारी जुटाई गई। नेमीचंद निवासी सैंपऊ कर्जा पटाने के लिए अपनी बहन की ससुराल से रकम उधार लेकर धौलपुर देने जा रहा था।

धौलपुर जाते समय बहन का ससुर भी उसके साथ था। फिरोज ने बनाया था जिस व्यक्ति को वह रुपए देने के लिए गया था उसके पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बाहर चले जाने की वजह से बिना रकम दिए ही वापस लौटना पड़ा। धौलपुर से लौटते समय उसने कस्बे के मुख्य बाजार में एक दुकान पर दुकानदार को रकम में से निकालकर 13 हजार रुपये दिए और बाकी रकम डिग्गी के अंदर रख दी।

इसी दौरान सामने वाली दुकान पर एक सांड ने चीनी से भरी बोरी में मुंह डाल दिया। जिससे दुकान पर भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के दौरान पीड़ित और उसकी बहन के ससुर का ध्यान सांड की तरफ चला गया। इसी बीच किसी ने बाइक की डिग्गी के अंदर रखी रकम को गायब कर दिया।

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