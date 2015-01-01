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वारदात:बेटे से झगड़े के बाद दादा ने आग में फेंके तीन पोते-पोती, गंभीर झुलसे, वोट डालने को लेकर हुआ था झगड़ा

सैंपऊ31 मिनट पहले
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घटना के समय जलते चूल्हे के पास ही बैठकर खाना खा रहे थे तीनों मासूम
  • चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही पिता-पुत्र दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था
  • चूल्हे की आग में बच्चों के झुलसने पर घर में अफरा-तफरी का माहौल और चीख-पुकार मच गई

शनिवार की देर शाम गांव गढ़ी लज्जा में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में वोट डालने को लेकर एक बाप-बेटे के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गुस्से से तिलमिलाए दादा ने अपने तीन पोते और पोती को पास ही जल रहे चूल्हे की आग में फेंक दिया। आग में गिरने से तीनों मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद उन तीनों को परिजन उपचार के लिए सीएचसी सैपऊ पर लाए, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया।

कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव हुआ था। सूत्रों की मानें तो इस चुनाव में पिता भोगीराम कुशवाह और बेटा शिवसिंह ने अलग-अलग प्रत्याशियों को वोट दिए थे। चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही पिता-पुत्र दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। बताया गया है कि शनिवार शाम को पिता भोगीराम शराब पीकर घर आया था। घर पर आने के बाद उसने अपने पुत्र शिवसिंह से वोट डालने को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया। यही नहीं भोगीराम ने शिवसिंह के साथ मारपीट भी कर दी।

इस दौरान पास ही चूल्हा जल रहा था, जिसके पास शिवसिंह के तीन बच्चे 9 वर्षीय बेटी राखी तथा दो बेटे अजय और विजय खाना खा रहे थे। इधर विवाद के चलते भेागीराम को इतना अधिक गुस्सा आ गया कि उसने चूल्हे के पास खाना खा रहे तीनों मासूम बच्चों को चूल्हे की आग में धकेल दिया। शिवसिंह और अन्य परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही जलते चूल्हे में गिरने से तीनों बच्चे बुरी तरह झुलस गए।

पीड़ित शिवसिंह ने बताया कि पिता से विवाद के दौरान उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसके पिता अपने ही पोते-पोती को आग में धकेल देंगे। इधर, चूल्हे की आग में बच्चों के झुलसने पर घर में अफरा-तफरी का माहौल और चीख-पुकार मच गई। झुलसने से घायल हुए बच्चों और परिजनों की चीख सुनकर आसपास रहने वाले ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। परिजन तीनों झुलसे बच्चों को उपचार के लिए गांव से सैंपऊ सीएचसी लाए, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। बाद में बच्चों का उपचार कर रहे डॉक्टर ने तीनों की हालत गंभीर देखी तो उन्हें जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया।
पिता ने जिसे वोट दिया, वहीं प्रत्याशी हार गया
सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव में गांव से दो प्रत्याशी खड़े हुए थे। इनमें से एक का समर्थन पिता भोगीराम कर रहे थे तो दूसरे का शिवसिंह। चुनाव संपन्न होने के बाद आए परिणाम में पिता भोगीराम ने जिस प्रत्याशी को वोट दिया था वह हार गया और शिवसिंह का प्रत्याशी जीत गया था। इसके बाद से बाप-बेटे में आए दिन इस हार-जीत को लेकर विवाद होता रहता था।

इधर, ताऊ ने की बच्चे की हत्या, 24 घंटे में पकड़ा
सैंपऊ| उपखंड क्षेत्र के कैंथरी गांव में एक ताऊ ने अपने 2 वर्षीय मासूम की जमीन में पटक कर निर्मम हत्या कर दी। जिसको अब पुलिस ने पकड़ लियाहै। शराब के नशे में हैवान बने ताऊ के द्वारा अपने ही भतीजे की निर्मम तरीके से हत्या कर देने के बाद हत्या के बाद संदूक के बगल में रजाई में छुपा कर रख दिया। घंटों तलाश करने के बाद परिजनों को संदूक के बगल में रजाई में लिपटा हुआ मासूम का शव मिला तो उनके होश उड़ गए।

घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। 2 वर्षीय मासूम अमित पुत्र दिलीप हरिजन की मौत उसी के सगे ताऊ के द्वारा कर दी गई। मृतक मासूम के पिता दिलीप ने बताया कि उसका बेटा शाम के समय घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक शराब के नशे में धुत उसके सगे भाई बनवारी ने बेटे अमित को जमीन में पटक पटक कर हत्या कर दी।

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