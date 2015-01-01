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हादसा:हादसे में घायल एक अन्य युवक ने भी दम तोड़ा

सैंपऊ3 घंटे पहले
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गुरुवार देर शाम को दोस्त की शादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए सालेपुर आ रहे बाइक सवार युवक की कुम्हेरी के पास हाइबे पर कार व बाइक की भिड़ंत में मौत हो जाने के बाद हादसे में घायलों में से एक अन्य बालक की मौत हो जाने के बाद हादसे में मृतक संख्या 2 हो गई है।

दोस्त के साथ अपने बहनोई के घर आ रहे 14 वर्षीय साले गुलशन पुत्र खूबचंद बघेल निवासी अहीर पुर घेर थाना सैया की जिला अस्पताल से उपचार के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। रात को ही दूसरे मृतक के शव को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में लाकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। हादसे की सूचना से दोनों मृतकों के घर में कोहराम मच गया।

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