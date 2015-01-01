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भेंट:22 दिव्यांग विद्यार्थियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए

सैंपऊ5 घंटे पहले
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स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम के दौरान कुल 22 दिव्यांग लाभार्थियों में से 6 को ट्राई साइकिल, 5 को व्हील चेयर, 3 को एम एस आई ई डी किट, 7 को बैसाखी, एक को ब्रैकेट, दो को डेज़ी प्लेयर, एक को स्मार्टफोन, और 2 को हियरिंग ऐड प्रदान किए गए। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्राप्त कर दिव्यांग लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी देखी गई।

कार्यक्रम के दौरान कैलाश चंद्र प्रभारी एपीसी समग्र शिक्षा एवं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सहयोगी के रुप में इजहार फैसल, सूर्य प्रकाश, रूपनारायण, योगेश चंद्र, रविराज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र, बृजलाल शाक्य, हरिओम शर्मा, एवं बृजेंद्र कोली उपस्थित रहे।

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