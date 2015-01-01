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समस्या:जेसीबी से सफाई कराते समय क्षतिग्रस्त हुई नहर की पटरी, आपत्ति के बाद कार्य रोका

सैंपऊ3 घंटे पहले
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कस्बे में मुख्य नहर के अंदर पड़ी गंदगी की सफाई करते समय जेसीबी चालक की लापरवाही से मुख्य चौराहे की पुलिया के पास नहर की पटरी टूट गई। लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंचे नहर अध्यक्ष रामवीर सिंह परमार के द्वारा जेसीबी से सफाई कराने पर आपत्ति जताते हुए विभागीय अधिकारियों को इसकी शिकायत की और जेसीबी से कराए जा रहे सफाई कार्य को रुकवा दिया।

उन्होंने सहायक अभियंता को नहर की पटरी टूटने की शिकायत करते हुए कहा कि सफाई कार्य पूर्व की तरह श्रमिक लगाकर कराया जाए जिससे रेगुलेशन के दौरान नहर टूटने का खतरा नहीं हो। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर को मुख्य नहर में बांध से पानी रिलीज किया जाएगा, उससे पहले ही जल संसाधन विभाग को नहर की मरम्मत के साथ-साथ सफाई व्यवस्था पूर्ण करनी थी।

लेकिन कई स्थानों पर अभी भी ना सफाई हो सकी है और ना ही कट एवं क्षतिग्रस्त पड़ी नहर की मरम्मत हुई है। ऐसे में पानी रिलीज होने के बाद नहर संचालन के समय पानी के वेग से नहर की पटरी टूटने का खतरा बना हुआ है। गुरुवार को कस्बे के मुख्य चौराहे के पास नहर और पुलिया के अंदर भरे पड़े कचरे की सफाई जल संसाधन विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन से सफाई कराई जा रही थी। सफाई के दौरान मशीन के द्वारा पटरी क्षतिग्रस्त हो गई।

जिससे कभी भी नहर में पानी छोड़े जाने के दौरान कटाव की समस्या पैदा हो सकती है। स्थानीय नगर अध्यक्ष रामवीर सिंह परिवार के द्वारा अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग से नहर और पुलिया के अंदर भरे हुए कचरे की श्रमिकों द्वारा सफाई कराए जाने के साथ क्षतिग्रस्त नहर पटरी की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।

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