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कार्रवाई:रोक के बावजूद कोचिंग सेंटरों में चल रहीं क्लासेज

सैंपऊ3 घंटे पहले
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  • सीबीईओ ने सैंपऊ में मारे छापे

कस्बे में कई स्कूल संचालक घरों पर कोचिंग सेंटर चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को कस्बे की डबरा मंडी में एक निजी स्कूल संचालक के घर के अंदर कोचिंग सेंटर चलने की सूचना पर छापा मारा तो एक कमरे के अंदर पढ़ रहे बच्चों में भगदड़ मच गई। बच्चे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी के पहुंचते ही कमरे से निकलकर किताब और बस्ते लेकर भागते नजर आए।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालक कमल सिंह परमार को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए सरकार की रोक के बावजूद कोचिंग सेंटर चलाने पर भविष्य में कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में एक निजी स्कूल के अंदर जांच की तो मौके पर एक कक्षा कक्ष के अंदर 4 से 5 बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। गुरुवार को उपखंड मुख्यालय पर दो-तीन स्कूल संचालकों के द्वारा घरों पर कोचिंग सेंटर चलाने की शिकायत मिली थी।

शिकायत पर जांच की गई तो डबरामंडी स्थित निजी स्कूल संचालक के घर के अंदर एक कमरे में कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैसे ही कोचिंग सेंटर चल रहे कमरे के अंदर घुसी तो उन्हें देखकर कोचिंग सेंटर संचालक एवं बच्चे हड़बड़ा गए।

फिर से बच्चे पढ़ते मिले तो होगी कठोर कार्रवाई

^ सैंपऊ कस्बे में कुछ स्कूल संचालकों के द्वारा घरों के अंदर कोचिंग सेंटर चलाए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को की गई। जिस पर उन्होंने निजी स्कूल संचालक कमल सिंह परमार के यहां काफी संख्या में बच्चे पढ़ते हुए पाए। कोचिंग संचालक को सख्त लहजे में कोचिंग सेंटर बंद करने और दोबारा से बच्चों के पढ़ते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
-कृष्णा कुमारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

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