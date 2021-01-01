पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ झगड़ा, 3 जने घायल

सैंपऊ5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना इलाके के गांव नगला दानी में देर शाम को दो पक्षों के बीच हुए लाठी भाटा जंग में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक पक्ष के देवर भाभी घायल हुए हैं तो वहीं दूसरे पक्ष से 45 वर्षीय एक महिला घायल हुई है। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी परमजीत पटेल ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपऊ पहुंचाया जहां चिकित्सकों के द्वारा तीनों घायलों का उपचार के बाद एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक नगला दानी गांव निवासी कप्तान सिंह जाटव तथा सुरेश पक्ष के बीच वर्षों पुरानी रंजिश बनी हुई है। जिसको लेकर आज दोनों पक्ष किसी मामूली कहासुनी को लेकर आमने-सामने हो गए इस दौरान कप्तान पक्ष से उसकी पत्नी सुनीता तथा सुनीता का देवर केदार पुत्र शिवचरण घायल हुआ है दोनों देवर भाभी के अलावा दूसरे पक्ष से सुरेश की पत्नी सरोज घायल हुई है। जिनका उपखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी पर उपचार के बाद घायल सुनीता की हालत गंभीर होने पर उसे चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser