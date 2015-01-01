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कार्रवाई:देशी शराब के अवैध 62 पव्वे जब्त 1 आरोपी गिरफ्तार

सैंपऊ2 घंटे पहले
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थाना पुलिस ने कार्यवाही कर देसी शराब के 62 पव्वे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जय सिंह पुत्र पूरन सिंह ठाकुर निवासी तसीमो को अवैध शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के लिए ले जा रहा था तभी मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करते हुए 84 डामोर से आरोपी को धर दबोचा जिसके कब्जे से 62 देसी शराब के पव्वे बरामद हुए हैं। लोगों ने बताया कि कस्बे में कई दिनों से अवैध शराब का व्यापार चल रहा है जिससे युवाओं को नशे की लत लग रही है।

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