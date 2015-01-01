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सहायता:नगला बीधौरा से विक्षिप्त वृद्ध को सदस्यों ने अपना घर भेजा

सैंपऊ3 घंटे पहले
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कंचनपुर थाना इलाके के गांव नगला बीधौरा में 6 दिन से लावारिस हालत में रह रहे अर्द्ध विक्षिप्त एक वृद्ध को ग्रामीणों से मिली सूचना पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी के सदस्यों के द्वारा गांव पहुंचकर गाड़ी से अपने साथ लाकर असहाय वृद्ध को अपना घर भरतपुर भेजा गया है। जहां असहाय एवं लावारिस वृद्ध को दवाई इलाज एवं भोजन की निशुल्क व्यवस्था दी जाएगी।

गांव नगला बीधोरा के अध्यापक संत कुमार परमार ने अपना घर सेवा समिति बाड़ी के सदस्य भगवानदास गर्ग को गांव में पिछले 6 दिन से 65 वर्षीय वृद्ध के अर्द्ध विक्षिप्त एवं बीमार हालत में होने की सूचना दी। सूचना पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे, उपाध्यक्ष जगन्नाथ कोली एंबुलेंस से गांव नगला बीधौरा पहुंचे। जहां उन्होंने बीमार एवं असहाय वृद्ध को खाना खिलाया और कपड़े दिए।

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