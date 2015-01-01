पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आरोप:अधिकारियों ने भेजी अतिक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट, मार्ग में बने हैं चबूतरे और शौचालय

सैंपऊ5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कन्ना का डांड़ा मार्ग पर अवैध कब्जे का मामला, सरपंच के दबाव में रिपोर्ट बनाने का आरोप

कस्बा स्थित कन्ना का डांड़ा के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण एवं गंदगी पसरे होने का समाचार दैनिक भास्कर में प्रकाशित होने के बाद पंचायत समिति के विकास अधिकारी के द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देश पर कराई गई जांच में ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक एवं जेटीओ के द्वारा सरपंच के दबाव में आंख बंद करके मार्ग पर अतिक्रमण नहीं होने का जवाब भेजा गया है। भास्कर में प्रकाशित खबर को नकारते हुए विकास अधिकारी को जो जवाब भेजा है उसमें कनिष्ठ सहायक और जेटीओ के द्वारा आम रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं माना है। गुरुवार को भास्कर को मिली जांच रिपोर्ट के बाद जांच में लगाए गए दोनों कर्मचारियों का गैर जिम्मेदाराना और गुमराह करने वाला रवैया निकल कर सामने आया।

जांच के दौरान दोनों ही कर्मचारियों के द्वारा सरपंच को साथ ले जाकर रिपोर्ट तैयार करना और सरपंच की शह पर जिला कलेक्टर एवं विकास अधिकारी को गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेजना घोर लापरवाही को दर्शाता है। जबकि मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पर एक अतिक्रमी के द्वारा पक्का चबूतरा बनाने के लिए सीसी खरंजा के ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है।

जिसे नहीं रोका गया तो हम रास्ते पर कभी भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी हुई है। वहीं इसी जगह के आसपास सीसी खरंजा के ऊपर अवैध रूप से बाथरूम और शौचालय बना लिए गए हैं। शौचालय और बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी मुक्तिधाम मार्ग के ऊपर बहता रहता है।

जिसके चलते मुक्तिधाम पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के पैर गंदे होते रहते हैं। लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी की वजह से इसके अलावा सीसी खरंजा के ऊपर लोगों ने पशु बांधने के साथ पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखे हैं। रही सही कसर घरों से निकलने वाले दूषित पानी एवं पशुओं के गोबर और पेशाब ने पूरी कर दी है। जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

  • कनिष्ठ सहायक एवं जेटीओ को मुक्तिधाम मार्ग पर अतिक्रमण एवं गंदगी फैले होने की जांच करने के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कोई भी अतिक्रमण नही होने एवं एक हैंडपंप से आम रास्ते पर पानी फैलने की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि सरपंच के दबाव में गलत रिपोर्ट पेश की है तो अन्य कार्मिकों से दोबारा जांच कराई जाएगी। - अमित शर्मा, विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ

चुनाव और लॉकडाउन के समय किए गए अतिक्रमण
मुक्तिधाम मार्ग पर मकान मालिक के द्वारा मकान निर्माण कर लेने के बाद ज्यादातर अतिक्रमण किए गए हैं। जनवरी 2020 से चुनावी दौर चलने से लेकर लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ज्यादातर अवैध अतिक्रमण किए हैं। अतिक्रमियों के पास मकान निर्माण को मिली मंजूरी से ज्यादा पर पहले से ही कब्जा किया जा चुका है। उसके बावजूद मकान के बाहर पड़ी सरकारी जगह पर देखा देखी अवैध कब्जा किया जा रहा है। हद की बात तो यह है कि लोग मुक्तिधाम मार्ग पर भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें