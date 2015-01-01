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कार्रवाई:मुंबई पुलिस ने अलघानी से लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी पकड़ा

सीकरी2 घंटे पहले
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मुंबई पुलिस की क्षेत्र में दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। मुंबई नेहरू नगर थाने की पुलिस ने गांव अलघानी मे दबिश देकर 50 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मुम्बई के नेहरू नगर थाने के सब इंस्पेक्टर मिठन नावड़े के नेतृत्व में पुलिस का एक दल सीकरी थाने पहुंचा व सीकरी पुलिस के साथ गांव अलघानी मे दबिश देकर शौकत पुत्र बशीर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपी के खिलाफ नेहरू नगर थाने में करीब 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।

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