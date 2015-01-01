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कार्रवाई:कंगला का बास गांव से ढाई लाख की नगदी और अवैध हथियार सहित एक गिरफ्तार

सीकरी2 घंटे पहले
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पुलिस ने ढाई लाख रुपए नगद और अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैड कांस्टेबल अरुण यादव ने बताया सूचना मिली कि गांव कंगला का बास में एक व्यक्ति भारी मात्रा में रुपयों को गिन रहा है। इस सूचना पर वे मय दल के बताये गए स्थान पर पहुंचे तो गांव का जमशेद उर्फ जम्मा पुत्र अतरू चारपाई पर बैठा था और उसने पुलिस को देखते ही एक प्लास्टिक की थैली को दरवाजे के अंदर फेंक दिया।

पुलिस ने उसकी चारपाई को देखा तो उसमें तकिए के नीचे एक अवैध कट्टा व एक कारतूस मिला। इसके अलावा दरवाजे के अंदर फेंकी थैली को चैक किया तो उसमें 2 लाख 46 हजार 300 रुपए थे। इस मामले में आरोपी से जानकारी चाही तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर इसे अवैध हथियार व नगदी सहित गिरफ्तार कर लिया। इसके पास मिली नगदी ठगी की राशि होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

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