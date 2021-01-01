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प्रतियोगिता:क्रिकेट मैच में ताहिर एकादश सीकरी ने वैर को 8 विकेट से हराया

सीकरी3 घंटे पहले
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कस्बे के खरखड़ी मार्ग स्थित सन्त सुन्दर दास नगर में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में ताहिर एकादश सीकरी की टीम ने वैर की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। वैर की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 97 रन बनाए। इसके जबाव में ताहिर एकादश सीकरी ने 2 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। अन्य मैचों में अकाता ने बेला को 28 रनों से हरा दिया।

अकाता ने पहले खेलते हुए 79 रन बनाए।जबकि बेला की टीम 51 रन बनाकर आउट हो गयी। इसके अलावा गुलपाड़ा ने धनमतपुरा को 32 रनों से हरा दिया। गुलपाड़ा ने पहले खेलते हुए 108 रन बनाए। लेकिन धनमतपुरा 76 रन पर आलआउट हो गयी। इस दौरान बिजेंद्र जोशी,पिप्पल शर्मा,संजीव गेरा, चांद मोहम्मद,साहून खान,राजेश सिंघल,अनिल गुलपाडिया, सुक्की सिंघल आदि मौजूद थे।

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