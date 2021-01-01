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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड:10 वीं, 12 वीं के आवेदनों पत्रों में कर सकेंगे संशोधन

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 0वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में रही त्रुटियों को सुधारने का निशुल्क अवसर 1 से 13 फरवरी, 2021 तक मिलेगा।

ऑनलाइन संशोधन के लिए आई.डी./ पासवर्ड टाइप कर वेबसाइट खोलें। आवेदन पत्र के बाएं कोने में स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाइप करें, इसके बाद जो संशोधन करना है, सावधानी पूर्वक करें। संशोधन के बाद लाॅक करें तथा संशोधन ओके करें। ध्यान रहे कि एक बार लॉक करने के बाद दोबारा किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

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