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पंचायतीराज चुनाव:जिले में 167 के नामांकन जमा, चित्तौड़ व कपासन में सबसे ज्यादा 25-25 पर्चे

चित्तौड़गढ़़4 घंटे पहले
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  • चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के 21 पदों के लिए अब तक 26 नामांकन जमा हो चुके

पंचायतीराज संस्था चुनाव के तहत शनिवार को जिले में पंचायत समिति सदस्याें के लिए 167 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किए। पंचायत समिति कपासन में 25, भूपालसागर में 14, राशमी में एक, बेगूं में 19, भैंसरोड़गढ़ में 8, बड़ीसादड़ी में 20, डूंगला में 18, भदेसर में 14, गंगरार में 13, निम्बाहेड़ा में 10 एवं चित्तौड़गढ़ में 25 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किए।

जिले की 11 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 186 उम्मीदवारों ने 193 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए। जिला मुख्यालय की पंचायत समिति के 21 सदस्याें के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 26 नामांकन दाखिल हो गए हैं। एसडीएम व आरओ श्यामसुंदर बिश्नोई ने बताया कि नामांकन के निर्धारित समय तक पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के कुल 26 आवेदन प्राप्त किए।

पुरूष आवेदकों के साथ-साथ महिला आवेदक भी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन प्रक्रिया में सहभागिता निभाने में सक्रिय दिखाई दी। दोपहर आवेदनके लिए निर्धारित आवेदन पत्र एवं नामांकन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाने में आवेदक कतारबद्ध खड़े दिखाई दिये। इस दौरान पुलिस जाब्ता, मास्क, आपसी दूरी एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने मे व्यस्त रहा। बताया गया कि वार्ड नंबर एक, दो, चार, आठ, नौ, 11,12,

13,14,15,18, 19, 20 व 21 के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 13, 14 व 21 के लिए तीन-तीन नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। शनिवार को धनेतकलां ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच देवेंद्रकंवर ने सरपंच रणजीतसिंह भाटी के साथ पहुंच कर भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

बेगूं ... पंचायत समिति के 13 वार्डों के लिए 19 नामांकन आए

बेगूं | 15 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्य चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के चौथे दिन शनिवार को 13 वार्डों के लिए 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पेश किए। भाजपा ने 18 प्रत्याशियों के नामांकन रैली के साथ पेश किए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गोपाल बंजारा के समक्ष एक प्रत्याशी ने भी निर्दलीय आवेदन भरा। भाजपा द्वारा वार्ड एक बरनियास-मोतीपुरा सामान्य सीट से गोटूलाल गुर्जर, वार्ड दो दुगार-ईटावा सामान्य महिला रतन कंवर,वार्ड तीन ओबीसी गोपालपुरा- राजगढ़ से छोटी बाई, नानी बाई वार्ड चार जनरल महिला पारसोली-केरपुरा से विमला देवी, वार्ड छह एसटी काटूंदा- जयनगर से नारु भील, वार्ड सात डोराई- मेघपुरा

जनरल महिला सोहनी बाई शर्मा, वार्ड आठ ओबीसी दौलतपुरा- मण्डावरी से प्रकाश धाकड़, शंभूलाल धाकड़, वार्ड नौ एसी गोविंदपुरा-धामंचा से भगवान लाल जटिया, वार्ड 10 एसी महिला चेची- रामपुरिया से कविता रेगर,मीरा हरिजन,12 ठुकराई-रावडदा जनरल वार्ड से संजय जैन, पप्पू ,13 शादी-आंवलहेडा सामान्य वार्ड से शिवलाल, घनश्याम धाकड़,14 सुवाणिया-सामरिया एसी वार्ड से रामु ,15 बिछौर-खेडी ओबीसी वार्ड से

सुरेश धाकड़ और वार्ड 13 से प्रकाश धाकड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन पेश किया। भाजपा प्रत्याशियों ने नीलकंठ महादेव की पूजा के बाद नामांकन भरे। पूर्व राज्यमंत्री चुन्नीलाल धाकड़, पूर्व नपा अध्यक्ष पूजा सोनी, पूर्व प्रधान अंजू गुर्जर, कैलाशचंद्र शर्मा, सुरेश टेलर, मांगीलाल धाकड़, मदन गोपाल धाकड़, शंभूलाल धाकड़, गोपाल धाकड़, शंकरलाल कुमावत, शंकरलाल गुर्जर, नीलेश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

भदेसर में 18 अावेदन जमा, प्रत्याशियों के साथ आए बाल समर्थक

खोड़ीप | भदेसर में पंचायत समिति के लिए शनिवार को 14 अावेदन जमा हुए। उपखंड अधिकारी अंजू शर्मा के अनुसार अब तक 18 नामांकन हो चुके हैं। वार्ड 13 धीरजी का खेड़ा-भालुडी से पूर्व प्रधान गोविंदसिंह शक्तावत की पत्नी प्रीतम कंवर ने नामांकन भरा। आवेदकों के साथ बच्चे भी आए थे।

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