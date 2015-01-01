पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निंबाहेड़ा से खबर:पंजाब पुलिस की वर्दी में तस्करी, हवलदार और होमगार्ड से 23.4 किलो डोडा-चूरा जब्त किया

चित्तौड़गढ़5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

पंजाब पुलिस की वर्दी में तस्करी करते हवलदार एवं होमगार्ड को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दो ड्रम में भरा 23 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा-चूरा बरामद किया। काेतवाली थानाधिकारी हरेंद्रसिंह, कांस्टेबल अमित, नरपालसिंह, रतनसिंह, ब्रजकिशोर, चालक अमरपाल ने जलिया पोस्ट पर नाकाबंदी की। नीमच की तरफ से कार आई।

जिसे रोका ताे चालक व पास बैठे व्यक्ति ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। चालक कार को भगाकर ले गया। पुलिस ने टोल के पास कार रुकवाकर तलाशी ली ताे डिग्गी में दो प्लास्टिक के ड्रम मिले। जिनमें में अफीम डोडा-चूरा भरा था। दोनों पंजाब के पठानकोट जिले के पठान निवासी 47 वर्षीय अनिलकुमार पुत्र योगेन्द्रपाल सैनी एवं पंजाब के लुधियाना जिले के दुगारी निवासी 31 वर्षीय विपिन कुमार पुत्र केशव प्रसाद गुप्ता से पूछताछ की। अनिल ने खुद को पंजाब पुलिस में हवलदार व विपिन ने होमगार्ड बताया।

दोनों के कब्जे से अफीम डोडा-चूरा भरे प्लास्टिक के ड्रम जब्त किए। एक ड्रम से 12 किलो 850 ग्राम एवं दूसरे ड्रम से 10 किलो 550 ग्राम डोडा-चूरा जब्त किया। कार जब्त की। आरोपी अनिलकुमार पंजाब पुलिस की वर्दी में होने से वर्दी के दो शर्ट, एक पेंट व एक बेल्ट जब्त किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें