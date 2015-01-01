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डीजल जब्त:हाईवे पर अवैध पंप से 4700 लीटर डीजल जब्त, सीज किया,5 रुपए प्रति लीटर कम में बेचा जा रहा था बायो डीजल

चित्तौडगढ़4 घंटे पहले
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चित्तौड़गढ़. फर्जी पंप पर कार्रवाई करते हुए रसद विभाग की टीम।

रसद विभाग ने हाईवे पर मेडीखेड़ा फाटक, डेट गांव के पास अवैध रूप से खुले बायो डीजल पंप को सीज किया है। \डीएसओ विनयकुमार शर्मा के नेतृतव वाली टीम के सदस्य प्रवर्तन अधिकारी मंजीतसिंह, हितेश जोशी, प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी, आईओसीएल की सेल्स आफिसर सरिता मीणा, बाट माप निरीक्षक संध्या सोनी ने कार्रवाई की। जिसमें 4700 लीटर डीजल पाया गया।

डिस्प्र्रेसिंग यूनिट की जांच में भी पांच लीटर की पर 50 एमएल कम निकला। बाट माप निरीक्षक ने नोजल व टैंक को सील कर दिया। मौके पर पदार्थ के सेंपल लिए गए। टीम पहुंची तब संचालक नहीं मिला। लेकिन एक ट्रक के टैंक में अवैध बायो डीजल भरा जा रहा था। बायो डीजल भरने वाला युवक सकते में अा गया। उसने बताया कि वह 65 रुपए प्रति लीटर की दर से बायो डीजल बेचता है। जबकि मौके पर बिल 70 रुपए

प्रति लीटर का मिला। ट्रक चालक ने भी 65 रुपए लीटर की दर से बायो डीजल भरवाने की बात कही। मौके पर हाेर्डिंग भी लगा था जिसमें लिखा था कि 24 घंटे डीजल पंप चालू व दीपावली बंपर धमाल, 5 रुपए प्रति लीटर कम...। लोहे का बड़ा टैंक, एक अन्य सीमेंटेड प्लांट में लगा कर केबिन भी रखी थी।

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