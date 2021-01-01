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आबकारी विभाग की कार्रवाई:5 शराब माफिया गिरफ्तार, 9 जगह भट्टियां तोड़ी; 1800लीटर वाॅश नष्ट

चित्ताैड़गढ़3 घंटे पहले
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जिले में कच्ची शराब बनाने वाले माफिया के खिलाफ पुलिस व आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। नकली शराब मामले में पांच जनों को गिरफ्तार किया। 9 भटि्टयां तोड़कर 1800 लीटर वॉश व 11 लीटर देशी शराब नष्ट की गइ 28 नवंबर 2021 को शांतिलाल पुत्र नंदलाल धाकड निवासी पालछा थाना विजयपुर के खेत पर बने कवेलूपोश कमरे में स्प्रीट से शराब बनाने के आर्टिकल व स्प्रीट से बनी नकली अंग्रेजी शराब 752 बोतल जब्त कर आरोपी शांतिलाल धाकड़ को मौके से गिरफ्तार किया था।

फरार आरोपी मुकेश पुत्र कालूराम धाकड़ व बालकिशन उर्फ मिठूलाल पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी अमरपुरा की तलाश जारी थी। एएसपी तृप्ति विजयवर्गीय व डीएसपी कमल जांगिड़ के सुपरविजन में आरोपी मुकेश धाकड़ व बालकिशन धाकड़ निवासी अमरपुरा को विजयपुर थानाधिकारी दीपकुमार ने तलाश की। साइबर सेल प्रभारी राजकुमार सोनी से प्राप्त तकनीकी सहायता से फरार आरोपी मुकेश व बालकिशन को पकड़ा। भदेसर क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर छह लीटर कच्ची शराब जब्त कर दो जनों को गिरफ्तार किया।

आदेशानुसार जिले में अवैध कच्ची हथकड शराब की रोकथाम एवं धरपकड के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी तृप्ति विजयवर्गीय के निर्देशन एवं भदेसर डीएसपी अदिति चौधरी के पर्यवेक्षण में भादसोडा थानाधिकारी भवानीशंकर की गठित टीम ने नाकाबन्दी की। इसमें नरधारी गांव के पास से बलवन्तसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपुत निवासी नरधारी थाना भादसोडा को गिरफ्तार कर उस कब्जे से तीन लीटर अवैध कच्ची हथकडी शराब जब्त की। वही कूथना से दांतोली जाने वाले रास्ते पर नाबान्दी कर गमेर भील पुत्र वक्ता निवासी दातोली थाना भादसोडा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तीन लीटर अवैध हथकडी कच्ची शराब जब्त की गई। दोनों कार्रवाई पर आबकारी अधिनियम मे अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

इसी तरह गंगरार थानाधिकारी शिवराज मय जाब्ता ने पांच लीटर अवैध देशी हथकड शराब बिना अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के अपने कब्जे में रख परिवहन करने पर विक्रमसिंह पुत्र हरडमतसिंह निवासी उंडवा के विरुद्व आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए कंजर बस्ती उंडवा पिपलिया सारण व सालरिया के इलाके से दबिश देकर लावारिश मिले कच्चे महुए की शराब की वास से भरे आठ ड्रम व दो मटकों में करीब 500 लीटर शराब वाश नष्ट की।

आबकारी विभाग ने 200 लीटर वाश नष्ट किया, भटिटयां तोडी
चित्तौडगढ इस बीच आबकारी आयुक्त व कलेक्टर के निर्देश के तहत अवैध हथकड शराब के विरूद्व चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर व एईओ धनेश खटीक के नेतृत्व में हथकड शराब की कशीदगी व वाश संग्रहण के विरुद्व कार्रवाई की गई। दोराने रेड आबकारी वृत चित्तौडगढ के शंभूपुरा व खोर इलाके में आबकारी सीआई यशवंतसिंह, आबकारी थानाधिकारी धर्मराज मीना, जिला पुलिस की डीएसटी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध हथकड शराब के विरुद्व कार्रवाई करते हुए मौके पर दो सौ लीटर वाश, एक भटटी, कशीदगी में प्रयुक्त उपकरणोें को नष्ट किया गया।

आबकारी वृत निम्बाहेडा के आबकारी सीआई नरेश सुहेल व जाब्ता ने गांव बरवाडा, जागीर व वेणीपुरिया में कार्रवाई की तो दो सौ लीटर वाश, दो भटिटयां नष्ट की। गांव मंडावली में 70 बोतल हथकड शराब के साथ आरोपी योगेंद्रपालसिंह पुत्र भेरूसिंह चूंडावत राजपूत निवासी मंडावली को मौके से गिरफतार कर इसके विरुद्व आबकारी थाना निम्बाहेडा में एक एसआर मुकदमा दर्ज आबकारी एकट में पंजीकृत किया गया।

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