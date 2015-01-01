पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

9 महीने से टल रही थी शादियां:देवउठनी एकादशी पर 500 शादियां, सावे ज्यादा हाेने से तोरण के मुहूर्त भी अलग-अलग निकलवा रहे

चित्तौड़गढ़4 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बैंड बजाने की रिहर्सल करते हुए।
  • 11 दिसंबर से फिर लंबा ब्रेक, इसलिए सावे ज्यादा, अभी भी सिर्फ 100 लोगों की लिमिट

अधिकमास सहित चातुर्मास के चलते 5 माह से मांगलिक कार्याें पर लगा लॉक 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर खुलेगा। इससे पहले कोरोना के कारण आखा तीज सहित कई तिथियों की शादियां टल गई थी। अब अगले साल 25 अप्रैल पहले भी सावे बहुत कम है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के एक ही दिन में जिले में लगभग 500शादियां हो रही हैं।

नवंबर और दिसंबर में कुल 9 दिन ही विवाह की शुभ तिथियां हैं। देवउठनी एकादशी पर ही सबसे अधिक शादियां हाेगी। पूर्ण लॉकडाउन, पहले सिर्फ 5 और फिर 50 लोगों तक की मौजूदगी में आयोजन की अनुमति थी। इस कारण कई परिवार चातुर्मास पहले तयशुदा शादियां भी टाल चुके थे। फिर अधिकमास वाला चातुर्मास होने से 5 महीने तक मांगलिक आयोजन नहीं हो सके।

सरकार ने अनलॉक 5 में यह सीमा बढ़ाकर 100 कर दी तो कुछ राहत मिली। नई-पुरानी सगाइयों वाली शादियां अब मूर्तरूप ले रही है। लिमिट बढ़ने से शादी आयोजन संबंधी कारोबार से जुड़े व्यापारी व लोगों के चेहरों पर भी कुछ मुस्कान लौटी है। पहली बार शादी के लिए संबंधित एसडीएम के यहां लिखित सूचना जरूरी है। भास्कर द्वारा जिलेभर से जुटाई गई जानकारी के अनुसार पहले दो दिन में ही करीब 225शादी आयोजन होने की सूचना प्रशासन के पास आई है। करीब 500 शादियां का अनुमान है।

25 अप्रैल को रहेगा पहला सावा अगले साल सबसे कम 45 सावे ही हाेंगे
ज्योतिषाचार्य अमित जैन का कहना है कि 15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में आने से खर मास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी 2021 तक रहेगा। खर मास में शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। 19 जनवरी को गुरु तारा अस्त हो जाएगा और 16 फरवरी तक अस्त ही रहेगा। गुरु ग्रह अस्त होने पर भी शुभ विवाह नहीं होता है। 16 फरवरी से 17 अप्रैल तक शुक्र ग्रह अस्त रहेगा।

इस कारण 11 दिसंबर के बाद अगले 4 महीने तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। 25 अप्रैल 2021 को साल का पहला शुभ मुहूर्त होगा। तभी शादियां व शुभ कार्य शुरू होंगे। तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। यह पूरा क्रम जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। इसके बाद 25 अप्रैल से ही विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे।

30 साल बाद ऐसी बुकिंग, तोरण के मुर्हूत टालने पड़े, बैंड कम पड़ रहे
बैंड ग्रुप के घनश्याम गंधर्व ने बताया कि ये 9 माह कैसे निकले, बता नहीं सकते। अब एक ही दिन और एक ही समय में 30-40 पार्टियां बुकिंग के लिए आ गई। इसलिए कई छोड़नी पड़ी। संभवतया 1989 के बाद ऐसा मौका है जब एक ही दिन में इतने विवाह होंगे। घोड़ी के लिए जयपुर तक संपर्क करना पड़ रहा है। बैंड कम पड़ रहे, इसलिए तोरण के लिए भी पार्टियों ने पंडिताें से अलग मुर्हूत निकलवाए हैं। कोरोनाकाल को देखते हुए मास्क वाला ड्रेस कोड व ब्रास बैंड की अनिवार्यता रखी।

सगाई मायरे की तरह 50 कुर्सियों व दो सोफे पर हो रहे विवाह
जौहर नगरी टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सारस्वत ने कहा कि 24 से 26 नवंबर तक अच्छी बुकिंग है। कोविड गाइडलाइन से हर चीज का आर्डर सीमित है पर सभी को काम मिला है। गाइड लाइन के अनुसार ही व्यवस्थाएं कर रहे हैं। टेंट व्यवसायी भरत डंग ने कहा कि बुकिंगे अच्छी है लेकिन क्वालिटी कार्यक्रम कम है। यूं कहे कि अब विवाह भी सगाई-दस्तूर की तरह 50 कुर्सियों व दो सोफे पर पूरे हो रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें