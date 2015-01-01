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कपासन से खबर:शादी के 7 माह बाद जेवर, रुपए लेकर भागी धाेखेबाज दुल्हन व 3 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़4 घंटे पहले
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शादी करके धोखा देने व जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन सहित 4 आरोपियों को शनिवार काे गिरफ्तार किया। इनसे जेवर बरामद कर लिए। अभियुक्ताें ने पाली, राजसंमद जिलों में ऐसी 6 वारदात करना कबूल किया है। पूछताछ जारी है।पुलिस के अनुसार कांकरिया के मोहब्बतसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत ने रिपाेर्ट में बताया था कि 7 माह पूर्व उदयपुर जिले के गोगुंदा थानांतर्गत भुताला निवासी तारा कंवर पुत्री बाबूसिंह राजपूत से शादी

अभियुक्त बाबूसिंह, मांगुसिंह व जसंवतसिह ने करवाई थी। 7 सितंबर को तारा रिश्तेदारी में जाने का कहकर गई जो नहीं लाैटी। पता चला कि वह पहले भी कई युवाओं के साथ शादी करके रुपए व आभूषण लेकर फरार हो चुकी है। प्रार्थी के घर से भी करीब अाठ तोला सोना व डेढ़ किलो चांदी के जेवर तारा कंवर ने चुराए हैं। सीआई हिमांशुसिंह राजावत के नेतृत्व में टीम ने जांच की। साईबर सैल की मदद से मुल्जिमाें तक

पुलिस पहुंच गई। टीम में कांस्टेबल कैलाशचंद्र, तेजमल, गोविंद, महिला कांस्टेबल चिंकी व पूनम की टीम ने उदयपुर, राजसमंद, अहमदाबाद, राजकोट (गुजरात) में दबिश दी। भुताला से ताराकंवर, अाराेपी बाबूसिंह, मांगूसिंह एवं नाई थाना क्षेत्र के गांव बड़ा हवाला से जसवंतसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। तारा के कब्जे सें सोने की चेन करीब 8 ग्राम की बरामद की।

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