पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:अस्पताल में साेते मरीज के परिजन की जेब से 8 हजार रुपए व मोबाइल चोरी

चित्तौड़गढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
महावीर माली - Dainik Bhaskar
महावीर माली
  • महिला एवं बाल चिकित्सालय में लगे 16 में से 8 कैमरे बंद

सार्वजनिक सांवलियाजी अस्पताल से संबद्ध महिला एवं बाल चिकित्सालय में वार्ड के बाहर सोते मरीज के परिजन की जेब से आठ हजार रुपए नकद व 23 हजार रुपए कीमत का मोबाइल फाेन चाेरी हाे गया। सीसीटीवी कैमरे से बदमाश का हूलिया देखने लगे ताे पता चला कि परिसर में लगे 16 में 8 कैमरे ताे बंद हैं। फिलहाल सदर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

बदमाश की तलाश की जा रही है। शहर के रामनगर माली मोहल्ला निवासी महावीर माली ने बताया कि पत्नी महिला एवं बाल चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में छह दिन से भर्ती थी।वह बुधवार रात वार्ड के बाहर साेया हुआ था।

रात करीब डेढ़ बजे बदमाश ने उसके पायजामे की जेब से 8 हजार रुपए व 23 हजार कीमत का मोबाइल फाेन चुरा लिया। नींद खुली तब चाेरी का पता चलने पर अस्पताल चौकी पर सूचना दी। लोगों ने बताया कि मरीजों के अटेंडर की जेब से आए दिन नकदी, पर्स, मोबाइल आदि चोरी होते हैं।

कलेक्टर से मंजूरी मिलते ही लगवाएंगे नए कैमरे
सांवलियाजी चिकित्सालय व महिला एवं बाल चिकित्सालय दोनों परिसर में 80-100 कैमरे नए लगाए जाएंगे। पीएमओं डॉ. दिनेश वैष्णव ने बताया कि कैमरे लगाने की मंजूरी के लिए फाइल कलेक्टर के यहां भेज रखी है। मंजूरी मिलते ही अत्याधुनिक नए कैमरे लगवा देंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser