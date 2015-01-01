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कोरोना जागरूकता का संदेश:ओपन शेल्टर होम में रंगोली से कोरोना जागरूकता का संदेश,दिवाली पर शेल्टर होम में रंगास्वामी बस्ती से आई जरूरतमंद बेटियों के साथ रंगोली-प्रतियोगिता हुई

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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ओपन शेल्टर होम (बालिका) में दीपावली पर रंगोली-प्रतियोगिता हुई। श्री आसरा विकास संस्थान द्वारा जिले के सेगवा हांउसिंग बोर्ड़ काॅलोनी सेंती में संचालित वन स्टाप क्राइसेस सेंटर-ओपन शेल्टर होम के निदेशक भोजराजसिंह पदमपुरा ने बताया कि दीपावली पर शेल्टर होम में रंगास्वामी बस्ती से आई जरूरतमंद बालिकाओं के साथ रंगोली-प्रतियोगिता हुई। स्टाफ ललिता उपाध्याय, मीना ताेमर तथा कल्पना प्रजापति ने सभी बालिकाओं के चार समूह बनाए। उन्हें रंगोली बनाने के लिए कहा। कलाकृतियों को रंगोली से प्रदर्शित किया।

मुख्य अतिथि जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ओमप्रकाश राहड़ व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रमेश दशोरा, सदस्य मंजू जैन व फारूक खान पठान ने बालिकाओं द्वारा बनाई रंगोली का निरीक्षण किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह का चयन किया। इस दौरान आसरा विकास संस्थान के प्रबंध-व्यवस्थापक भूपेन्द्रसिंह साथ रहे। अतिथियों ने बालिकाओं को पुरस्कृत किया।

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