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कोरोना:युवा आयुष चिकित्सक के बाद पत्नी ने भी कोरोना से दम तोड़ा,जिले में कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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कोरोना ने निम्बाहेडा के एक और परिवार पर कहर ढाया। यूनानी चिकित्सक की मौत के बाद गुरुवार सुबह उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जिले में 11 नए मरीज भी आए।निम्बाहेड़ा निवासी 35 वर्षीय डा. नुरुल एन की पत्नी ने उदयपुर में उपचार के दोरान दम तोड़ दिया। बड़ीसादड़ी सीएचसी में बतौर यूनानी चिकित्सक कार्यरत डाॅ. नुरुल की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी।

बताया गया कि गत 16 अक्टूबर की रिपोर्ट में यह दंपती कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद दोनों को उदयपुर में भर्ती कराया गया। डा. नरुल की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी पर उसके बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ दिन से वेंटीलेंटर पर चल रही पत्नी ने भी अब दम तोड़ दिया। इससे परिवार सदमे में आ गया।

इस बीच जिले में 11 नए कोरोना मरीज सामने आए। जिनमें 3 चित्तौड़गढ़ शहर के हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने की गति धीम हो गई, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए सतर्क रहें। बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं।

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