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छठ मैया सुन लाे अरजिया हमार:गंभीरी और बेड़च नदी पर ढलते सूर्य काे अर्घ्य दिया, पहली बार दो जगह पूजन, बिहार, झारखंड व यूपी के निवासियों ने पूजा की, आज अल सुबह उगते सूर्य काे देंगे अर्घ्य

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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बेड़च नदी घाट पर पूजन करते हुए।

शक्ति और भक्ति की नगरी में बिहार, झारखंड एवं उत्तरप्रदेश के निवासी डाला छठ पूजा महोत्सव मना रहे हैं। तीसरे दिन शुक्रवार शाम शहर की बेड़च और गंभीरी नदी के घाट के अलावा घर के आसपास जलाशय, तालाब, दुर्ग स्थित तालाब में ढलते सूर्य काे अर्घ्य दिया। इस बार बेड़च नदी के साथ गंभीरी नदी पर भी पूजन हुअा। व्रतधारियों ने फल, मिष्ठान, ईख, ठेकुआ, दूध,घी,धूप, दीप से अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया।

इधर चार दिवसीय डाला छठ महोत्सव पर हर समाज के लोग व जन प्रतिनिधि पहुंचे। पंकज कुमार झा ने बताया कि छठ महोत्सव के तीसरे दिन घाटों को केले के पेड़ और ईख से सजाया सजाया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते समिति द्वारा सुरक्षा के साथ सभी से घर के आसपास के जलाशय में ही पूजन का आग्रह किया। दोपहर तीन बजे से ही पूजन के लिए लाेग नदी तट पर पहुंचने लगे।

समिति के उपाध्यक्ष राकेश चौधरी, तलेबर साहू, गोपाल झा, कोषाध्यक्ष एस डी रॉय, ललित नाथ झा, समिति के रतिकांत चौधरी, हरेराम शर्मा, बबलू स्वदेशी, नवीन चौधरी, मनोज साहू, मनोज झा, उपेन्द्र पासवान, महादेव मुखिया, सुधीर चौधरी, प्रवीण चौधरी, सच्चिदानंदसिंह, ज्ञानेश्वरसिंह, रामू आदि रहे।

गोधुलिवेला में नदी के तट पर दीये प्रज्ज्वलित किए
शहर की दोनों नदियों के रास्ते में छठ व्रतधारी महिलाओं के परिजन पारंपरिक छठी मैया का लोकगीत गाते हुए घाटों पर पहुंचे। नदी किनारे साफ सुथरे घाटों पर गोधूलिवेला में दीये की रोशनी आकर्षक लग रही थी। नदी किनारे छोटी दिवाली सा नज़ारा लग रहा था। इस दौरान नदी की पुलिया से गुजरते वाहन चालक भी रुक रुक कर पूजन के इस नज़ारे को निहारते दिखाई दिए।

व्रतधारियाें ने पानी में खड़े होकर काेराेना मुक्ति की प्रार्थना की
दोनों नदी के घाट पर सूर्यास्त का व्रतधारी इंतज़ार करने लगे। इस दौरान सुन ली अरजिया हमार हे छठी मैया…, तोहरा के पास मैया जग उजियारी..आदि पारंपरिक गीतों गाए। समिति के सचिव पंकज कुमार झा ने बताया कि शनिवार अल सुबह भी उदयगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छठ पूजा के अवसर पर मिथिलांचल में सूर्य पूजा का विधान बहुत प्राचीन है। सूर्य सम्पूर्ण सृष्टि को जीवन एवं ऊर्जा देने का अनवरत कार्य सृष्टि के प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व में सूर्य पूजा का महत्व का छठ पूजा के रूप में प्रतिपादित हो रहा है। व्रतियों ने छठी मैया से विश्व को कोराना मुक्त कर सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

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