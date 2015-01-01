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कपासन से खबर:चाेरी के दाे आराेपी गिरफ्तार, गहने बरामद,लागंच गांव में दिनदहाड़े की थी वारदात, आरोपी गांव के ही निकले

चित्तौडगढ़2 दिन पहले
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लागंच गांव में दिनदहाड़े चोरी की वारदात करने के मामले में पुलिस ने दो आराेपियाें काे गिरफ्तार किया। दाेनाें के कब्जे से सोना-चांदी के गहने बरामद किए। सीआई हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि एएसआई सोहनसिंह, हैडकांस्टेबल भारतसिंह, कांस्टेबल विक्रम, शैतानसिंह, दिनेश, रतनलाल की टीम गठित की। टीम ने लांगच के चुन्नीलाल उर्फ गोविंद पुत्र भगवानलाल डागी व भैरूलाल पुत्र नानूराम जटिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने लांगच में कैलाश पुत्र

मांगीलाल खटीक के मकान से सोना-चांदी के जेवर चुराना कबूल किया। गहने बेचने के लिए चुन्नीलाल डांगी के घर में रखे थे। आराेपियाें की निशादेही पर सोने का एक टड्डा, सोने की अगूंठी, सोने के दो टाॅप्स, चांदी का सिक्का, चांदी का सटका, तीन जोड़ी चांदी के पायजेब बरामद किए। अाराेपियाें काे न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया। आराेपियाें से और भी वारदाताें का खुलासा हाेने की संभावना है।

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