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वन अधिकारियों ने कई जलाशयों पर की पक्षी गणना:किशनकरेरी तालाब पर 60 व बस्सी बांध पर 40 से अधिक प्रजातियों के पक्षी

चितौडगढ़3 घंटे पहले
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उपवन संरक्षक वन्यजीव डॉ. टी मोहनराज के निर्देश पर बुधवार को मिड वाटर फाउल सेंसस की गई। जिसमें बस्सी बांध,ओराई बांध, कपासन, किशन करेरी तालाब व जाखम बांध आदि कई जलाशयों पर पक्षीगणना की गई। ग्रीन अर्थ नेचुरल सोसाइटी किशनकरेरी के सदस्यों ने पक्षी गणना कर औसत आंकड़ा वन विभाग को उपलब्ध करवाया।

सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुई गणना में ओराई व बस्सी बांध में 40, किशनकरेरी में 60 व जाखम बांध पर 20 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखे गए। पर्यावरण प्रेमी उज्ज्वल दाधीच के अनुसार बर्फीले देशों से ये पक्षी सर्दियों में भारत के मैदानी इलाकों में आते हैं। करीब 4 माह यहां आशियाना बनाते हैं। गर्मी के अहसास के साथ ही अपने स्थान पर चले जाते हैं।

कपासन, बड़वई, नंगावली, मंगलवाड़ व आवरी माता तालाब पर भी बड़ी संख्या में प्रवासी परिंदे पहुचते हैं। पक्षी गणना के दौरान एसीएफ सुनीलकुमार सिंह, बस्सी रेंजर नरेंद्र विश्नोई, फोरेस्टर कालू सिंह , रविन्द्र सिंह राणावत, इस्माइल व पक्षी प्रेमी भेरूलाल पुरोहित, मोहनसिंह शक्तावत, श्यामलाल गुर्जर, परसराम शर्मा, नीलेश पुरोहित, शौकीन गुर्जर, प्रहलाद पुरोहित नीलेश शर्मा व वन रक्षक मुकेश खारोल, भरत राम मीणा सहायक वनपाल देवी सिंह आदि मौजूद रहे।

ये विदेशी पक्षी हमारे मेहमान बने... रुड्डी शैल डक, स्पॉट बिल डक, सारस क्रेन, रेड कस्टर्ड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, कॉम्ब डक, रिवर टर्न, बार हेडेड गुज़, ग्रे लेग गुज़, कॉमन टील, टुफ्टेड डक, नॉर्थन पिनटेल, यूरेशीयन विजन, कॉटन पिग्मी गुज़, ब्लैक स्टोर्क, ग्रेट थिकनी आदि शीत प्रवास के लिए जिले के जलस्राेताें पर अाए हुए हैं।

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