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नगर पालिका चुनाव:80% गांव जीतकर भाजपा नगरों में चूकी; बड़ीसादड़ी बेगूं में कांग्रेस को बहुमत, कपासन में निर्दलीय निर्णायक

चित्तौड़गढ़एक घंटा पहले
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कपासन. मतगणना स्थल के बाहर जमा भीड़ जीत के साथ जश्न मनाते हुए। - Dainik Bhaskar
कपासन. मतगणना स्थल के बाहर जमा भीड़ जीत के साथ जश्न मनाते हुए।
  • अनारक्षित चेयरमैन वाली दोनों पालिकाओं में कांग्रेस को बहुमत, कपासन में निर्दलीय तय करेंगे बोर्ड किसका
  • उलटफेर: तीनों निकायों में पिछली बार 2015 में भाजपा के बोर्ड बने थे, इस बार कहीं भी बहुमत नहीं मिला, कुल वार्ड 75: कांग्रेस 40, भाजपा 30, अन्य 5

जिले की तीन नगर पालिकाओं के आम चुनाव के नतीजे प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस के लिए सुकूनभरे रहे। उसने बेगूं और बड़ीसादड़ी में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। कपासन में बहुमत के लिए भाजपा को एक और कांग्रेस को दो पार्षदों की दरकार है।

यहां जीते दो निर्दलीय पार्षद निर्णायक स्थिति में आ गए है। भाजपा इनमें से एक समर्थन जुटाकर भी बोर्ड बना सकती है। गुरुवार को हुए तीनों निकायों के कुल 74 वार्डों में हुए मतदान के बाद इनकी मतगणना रविवार सुबह संबंधित मुख्यालयों पर ही हुई। आधे से एक घंटे में ही पिक्चर साफ हो गई। बेगूं के 24 में से 14 वार्ड कांग्रेस, 8 भाजपा व 2 अन्य ने जीते। यहां एक वार्ड कांग्रेस निर्विरोध जीत गई थी। कांग्रेस ने बड़ीसादड़ी में भी 25 में से 14 वार्ड जीते। कपासन में दोनों दलों में तगड़ी प्रतिस्पर्धा रही।

कुल 25 में से भाजपा को 12 व कांग्रेस को 11 सीटें मिली। अब यहां दो निर्दलीय निर्णायक है। पिछले आम चुनाव 2015 में इन तीनों निकायों में भाजपा के बोर्ड बने थे। हालांकि बाद में बड़ीसादड़ी में अविश्वास प्रस्ताव से तख्तापलट हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस का चेयरमैन बना था। इस बार बहुमत के आधार पर कांग्रेस बेगूं व बड़ीसादड़ी में बोर्ड बनाने की स्थिति में है। इन दोनों जगह चेयरमैन पद अनारक्षित है।

बड़ीसादड़ी भाजपा विधायक ललित ओस्तवाल के साथ ही जिलाध्यक्ष गौतम दक का भी गृहक्षेत्र है। दोनों मिलकर भी यहां बहुमत नहीं ला पाए। विधायक अर्जुनलाल जीनगर भी कपासन में पार्टी को बहुमत के पार नहीं ले जा सके। बेगूं जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ का इलाका है। वहां भी भाजपा पिछड़ गई। यहां विधायक कांग्रेस के राजेंद्रसिंह विधुडी पार्टी की लाज रखने में सफल रहे।

पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता हारे
पूर्व पार्षद विनोद बारेगामा का इस बार चौथा चुनाव था। जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस बार वार्ड 5 से प्रत्याशी बनाया। जहां उन्हें भाजपा की पुष्पा वैष्णव ने 117 मतों से हराया। बारेगामा पूर्व बोर्ड में प्रतिपक्ष नेता थे। इससे पूर्व बोर्ड में उपाध्यक्ष रहे।

आगे क्या: चेयरमैन के लिए नामांकन आज और कल, मतदान 7 को, बाडाबंदी में हो रही रायशुमारी
तीनों जगह चेयरमैन चुनाव की लोकसूचना सोमवार 1 फरवरी को जारी होगी। नामांकन दो फरवरी दोपहर 2 बजे तक भरे जा सकेंगे। जांच व नाम वापसी के बाद आवश्यक हुआ तो मतदान 7 फरवरी को होगा। बहुमत प्राप्त या इसके नजदीक वाले दल नतीजे आते ही बाडाबंदी में रखे गए पार्षदों व उच्चस्तर से रायशुमारी में जुट गए है।

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