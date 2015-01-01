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कोविड-19:पंचायत चुनाव के बीच सहकारिता मंत्री आंजना भी कोरोना पॉजिटिव, जिले में 18 नए मरीज

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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निम्बाहेड़ा विधायक और प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। वे पैतृक गांव केसुंदा निवास पर क्वारेंटाइन हो गए। मंत्री आंजना को बुधवार को निम्बाहेड़ा क्षेत्र में ही थे। उनको बुखार महसूस हुआ। आंजना ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि कोरोना के लक्षण होने पर जांच करवाई। जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल क्वारेंटाइन होने से वे पार्टी के पंचायत चुनाव प्रचार से भी दूर हो गए। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए। सबसे अधिक 9 निम्बाहेड़ा, 5 बस्सी व दो-दो बड़ीसादड़ी व घटियावली के हैं।

चार दिन पहले संक्रमित हुए पर्यवेक्षक राठौड़ से आंजना सहित कई नेता, पदाधिकारी मिले थे
पंचायत चुनाव में नियुक्त जिले के कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्रसिंह राठौड़ व उनके सहयोगी हरदयाल सिंह चार दिन पहले चित्तौड़गढ़ में ही जांच में कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे। इस दौरान मंत्री आंजना सहित जिले के कई पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व टिकट के दावेदारों ने उनसे मुलाकात की थी। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि आंजना कहां व किससे संक्रमित हुए। इससे पूर्व जिला भाजपा की बैठक के बाद सांसद सीपी जोशी व संगठन प्रभारी किरण माहेश्वरी भी कोरोना संक्रमित पाई गई।

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