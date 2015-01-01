पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अभिनंदन:डॉ. कथिरिया ने कहा- देशभर में गो उत्पाद उद्योग लगेंगे, प्रत्येक जिले मे स्टोर भी खुलेंगे

चित्तौड़गढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
अरबन बैंक में कामधेनु अायाेग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कथिरिया का अभिनंदन करते पदाधिकारी।
  • राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अध्यक्ष कथिरिया ने गाेशालाअाें का अवलाेकन कर व्यवस्थाएं देखी

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डाॅ. वल्लभ भाई कथिरिया ने कहा कि गाे संरक्षण एवं सहकारिता भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अरबन बैंक अपनी ऋण योजनाओं से गाे उत्पाद उद्योग स्थापित करने, गाे उत्पाद स्टोर खोलने व मशीनरी पर ऋण के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

वे गुरुवार काे चितौड़गढ़ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गाे आधारित उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहल की है। आमजन भी इसका लाभ लेकर स्वरोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। उन्होंने बैंक के कार्यक्रमों में गाे उत्पाद प्रचार सामग्री वितरण करने की अपील की।

अध्यक्षता चेयरपर्सन विमला सेठिया ने की। बैंक संस्थापक अध्यक्ष डाॅ. आईएम सेठिया, निदेशक रणजीतसिंह नाहर, प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी, चेयरपर्सन ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अध्यक्ष डाॅ. वल्लभ भाई कथिरिया का शाॅल, उपरना व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी ने बताया कि प्रबंधक (प्रशासन) जेपी जोशी, मुख्य शाखा प्रबंधक रमेशचंद्र जागेटिया, सत्यनारायण चेचाणी, राकेश दशोरा, अनिरूद्ध मालू, संजय शर्मा, मनीष सिंघवी, निखील तनवानी, शुभम तरावत, मनीषा व्यास, पल्लवी जैन ने भी डाॅ. कथिरिया, राघव साेमानी भीलवाड़ा, प्रिंस शर्मा का अभिनंदन किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें