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बोहेड़ा से खबर:क्रिकेट का उदघाटन मैच बांसी काे हराकर डूंगला ने जीता, जिसमें कानोड़ की टीम विजयी रही

चित्ताैड़गढ़5 घंटे पहले
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ओपन शेल्टर होम में रंगोली का अवलोकन करते अधिकारी।

श्री बजरंग क्रिकेट क्लब अरनिया के तत्वावधान में चार दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ रणधीर सिंह भींडर ने किया। इस दाैरान प्रणवीरसिंह भींडर, भीमराज पाटीदार, रामसिंह राव, लच्छीराम, प्रकाश जाट माैजूद रहे। उद्घाटन मैच एनसीसी बांसी व बजरंग क्लब डूंगला के बीच खेला गया। जिसमें डूंगला की टीम विजय रही। दूसरा मैच अमलेश्वर क्रिकेट क्लब पीथलपुरा व राजपुताना क्रिकेट क्लब गौडों का खेड़ा के बीच हुआ। जिसमें गौड़ों का खेड़ा की टीम विजेता रही। तीसरा मैच मैदान बजरंग क्रिकेट क्लब अरनिया ए व निम्बोदड़ा के बीच हुआ। जिसमें अरनिया ए टीम विजेता रही। चौथा मैच रॉयल क्लब कानोड़ व इलेवन स्टार डूंगला के बीच खेला गया। जिसमें कानोड़ की टीम विजयी रही।

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